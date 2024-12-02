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تركيا تعلن مقتل مسؤول كردي في شمال سوريا
أخبار دولية
2024-12-02 | 06:25
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تركيا تعلن مقتل مسؤول كردي في شمال سوريا
أعلنت المخابرات التركية مقتل مسؤول في حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة بأنه "إرهابي"، في تل رفعت بشمال سوريا، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الاناضول الحكومية الاثنين.
وقالت الوكالة: "حيدت المخابرات التركية يشار تشكيك من تنظيم حزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب بمنطقة تل رفعت شمال سوريا" البعيدة 18 كيلومترا من الحدود التركية.
وأوضحت أنه "مطلوب بالنشرة الحمراء" التي تتضمن المدرجين في قائمة المطلوبين بتهمة الإرهاب.
وتقول أنقرة إن يشار تشكيك مسؤول بارز في وحدات حماية الشعب التي تعتبرها فرع من حزب العمال الكردستاني الذي يخوض منذ عقود تمردا ضدها.
ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية أن "تشكيك خطط للعديد من الهجمات الإرهابية التي أدت إلى استشهاد عشرات من جنود الجيش التركي".
وسيطرت فصائل سورية موالية لأنقرة الأحد على مدينة تل رفعت الواقعة شمال مدينة حلب، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وجاءت السيطرة على تل رفعت الأحد، تزامنا مع سيطرة هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها على أحياء مدينة حلب، ثاني كبرى مدن سوريا، لتصبح بذلك خارج سيطرة الحكومة السورية للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في العام 2011.
أخبار دولية
تركيا
سوريا
حزب العمال الكردستاني
يشار تشكيك
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