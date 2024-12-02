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أمير قطر في بريطانيا
أخبار دولية
2024-12-02 | 07:38
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أمير قطر في بريطانيا
يصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى بريطانيا في زيارة رسمية تستمر يومين يستضيفه خلالها الملك تشارلز.
وسيلتقي برئيس الوزراء البريطانيّ كير ستارمر الذي يسعى إلى تعزيز العلاقات مع دول الخليج الغنية.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أنّ الأمير سيرافقه رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووفد رسميّ.
وتبدأ الزيارة رسميًا غدًا الثلاثاء وتأتي في وقت تبحث فيه حكومة حزب العمال البريطانية التي تولت السلطة في يوليو تموز عن مستثمرين مشاركين للمساعدة في تمويل خططها لتوسيع بنية تحتية جديدة بما في ذلك أنظمة الطاقة النظيفة.
ويسعى ستارمر إلى إعطاء دفعة لمحادثات مستمرة منذ فترة طوية في شأن اتفاقية تجارية مع مجلس التعاون الخليجي الذي يضم قطر والسعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين.
وتشير تقديرات لوزارة الأعمال والتجارة البريطانية إلى أن إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي قد يعزز الاقتصاد البريطاني بنحو 1.6 مليار جنيه إسترليني (2.03 مليار دولار) في الأجل البعيد.
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