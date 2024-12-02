الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
قلبي دقّ
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أمير قطر في بريطانيا

أخبار دولية
2024-12-02 | 07:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أمير قطر في بريطانيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أمير قطر في بريطانيا

يصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى بريطانيا في زيارة رسمية تستمر يومين يستضيفه خلالها الملك تشارلز.
 
وسيلتقي برئيس الوزراء البريطانيّ كير ستارمر الذي يسعى إلى تعزيز العلاقات مع دول الخليج الغنية.
 
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أنّ الأمير سيرافقه رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووفد رسميّ.
 
وتبدأ الزيارة رسميًا غدًا الثلاثاء وتأتي في وقت تبحث فيه حكومة حزب العمال البريطانية التي تولت السلطة في يوليو تموز عن مستثمرين مشاركين للمساعدة في تمويل خططها لتوسيع بنية تحتية جديدة بما في ذلك أنظمة الطاقة النظيفة.
 
ويسعى ستارمر إلى إعطاء دفعة لمحادثات مستمرة منذ فترة طوية في شأن اتفاقية تجارية مع مجلس التعاون الخليجي الذي يضم قطر والسعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين.
 
وتشير تقديرات لوزارة الأعمال والتجارة البريطانية إلى أن إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي قد يعزز الاقتصاد البريطاني بنحو 1.6 مليار جنيه إسترليني (2.03 مليار دولار) في الأجل البعيد.

آخر الأخبار

أخبار دولية

بريطانيا

LBCI التالي
رويترز: الولايات المتحدة والإمارات ناقشتا إمكانية رفع العقوبات على الأسد
تركيا تعلن مقتل مسؤول كردي في شمال سوريا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-11-01

الديوان الأميري القطري: أمير قطر تلقى اتصالا من رئيس وزراء بريطانيا بحثا فيه الأوضاع بغزة ولبنان وخفض التصعيد

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-08

متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا: ستارمر يشارك في اجتماع في برلين السبت مع قادة أميركا وفرنسا وألمانيا لبحث الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط

LBCI
رأي حر
2024-10-02

الحوثيون: دعم أميركا وبريطانيا المستمر لإسرائيل سيضع مصالحهما تحت النار ولن نتردد في توسيع نطاق عملياتنا ضد إسرائيل

LBCI
أخبار دولية
2024-09-10

وزيران: بريطانيا وأميركا متفقتان على التصدي لنفوذ إيران

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:58

الرئيسان الروسي والإيراني يؤكدان دعمهما "غير المشروط" لسوريا

LBCI
أخبار دولية
08:39

مشاركون في مؤتمر في القاهرة: لتعزيز الاستجابة الإنسانية للوضع في غزة

LBCI
أخبار دولية
07:42

رويترز: الولايات المتحدة والإمارات ناقشتا إمكانية رفع العقوبات على الأسد

LBCI
أخبار دولية
06:25

تركيا تعلن مقتل مسؤول كردي في شمال سوريا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-07-30

ابن أنجلينا جولي وبراد بيت في المستشفى... إليكم تفاصيل حالته الصحية!

LBCI
أخبار لبنان
2024-11-24

أدرعي: سلسلة تحذيرات الى سكان الغبيري وبرج البراجنة وحارة حريك والحدث

LBCI
صحة وتغذية
2024-11-28

علاج "معروف" قد يخلصكم من أعراض فيروس كورونا المستمرة... هذا ما كشفه العلماء!

LBCI
صحة وتغذية
2024-11-28

علامة تحذيرية قد تنذر بإصابتكم بسرطان الرئة... احذروا منها!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:43

حمية: الحكومة ستقوم بواجباتها على مساحة لبنان تجاه الاضرار التي نتجت عن العدوان

LBCI
أخبار لبنان
07:12

مولوي: التضامن الوطني اثبت نجاحه في تجربة النزوح

LBCI
أمن وقضاء
07:10

الخروقات الإسرائيلية تتواصل... اليكم آخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
06:57

إعتصام لحراك المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي والمستعان بهم أمام وزارة التربية

LBCI
أخبار لبنان
06:39

احتجاجًا على قرار وزير التربية... اعتصام لموجهين تربويين أمام مقر اليونيسف

LBCI
آخر الأخبار
06:35

وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيرة اللبنانيّ في القاهرة على هامش الاجتماع الوزاريّ للاستجابة الإنسانية في غزة وبحثا أخر المستجدات في المنطقة والوضع الحالي في لبنان

LBCI
أخبار دولية
06:00

وزير الخارجية التركيّ عقب اجتماعه مع نظيره الإيرانيّ: للتوصل إلى تسوية بين الحكومة والمعارضة في سوريا

LBCI
أخبار دولية
04:47

قيادي بالمعارضة السورية: لن نتوقف عن القتال لحين التزام الحكومة السورية بعملية الأمم المتحدة

LBCI
أمن وقضاء
03:53

بعد الاعتداء عليه... الصحافي داوود رمال يتقدم بدعوى قضائية: لن تنجحوا في إسكاتنا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
01:36

بيان من أدرعي لسكان لبنان...

LBCI
أخبار لبنان
13:35

الجيش الإسرائيليّ يعلن قتل مسلحين من “حزب الله” قرب كنيسة جنوبي لبنان

LBCI
حال الطقس
23:40

منخفض جوي بإنتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

LBCI
خبر عاجل
02:56

الجيش: العثور على جثمان أحد الضباط بعد استشهاده نتيجة استهدافه من قبل العدو الإسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
10:28

حزب الله: نفّذنا ردًا دفاعيًا أولياً تحذيرياً واستهدفنا موقع رويسات العلم

LBCI
أخبار لبنان
13:25

مستشار ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط مسعد بولس للـLBCI: للعمل على موضوع الرئاسة في لبنان بدقة من دون تسرّع أو بشكل غير مدروس (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:02

بري لـ"الجمهورية": الرئيس المقبل سيأتي صناعة لبنانية... وفرنجية عماد المرشحين

LBCI
خبر عاجل
01:45

مصدران عسكريان سوريان لـ"رويترز": فصائل شيعية موالية لإيران تدخل سوريا من العراق لمساعدة القوات السورية في قتال المعارضة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More