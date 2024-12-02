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رويترز: الولايات المتحدة والإمارات ناقشتا إمكانية رفع العقوبات على الأسد

أخبار دولية
2024-12-02 | 07:42
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رويترز: الولايات المتحدة والإمارات ناقشتا إمكانية رفع العقوبات على الأسد
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رويترز: الولايات المتحدة والإمارات ناقشتا إمكانية رفع العقوبات على الأسد

اعلنت خمسة مصادر مطلعة لرويترز إن الولايات المتحدة والإمارات ناقشتا إمكانية رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري بشار الأسد إذا نأى بنفسه عن إيران وقطع طرق نقل الأسلحة لحزب الله.
 
وأضافت المصادر أن تلك النقاشات تزايدت في الأشهر القليلة الماضية مدفوعة بقرب انتهاء أجل عقوبات أميركية صارمة على سوريا في 20 كانون الأول الجاري وبحملة إسرائيل على جماعات مدعومة من طهران في المنطقة بما شمل حزب الله في لبنان وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة وأهدافا إيرانية في سوريا.  

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