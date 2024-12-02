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مشاركون في مؤتمر في القاهرة: لتعزيز الاستجابة الإنسانية للوضع في غزة
أخبار دولية
2024-12-02 | 08:39
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مشاركون في مؤتمر في القاهرة: لتعزيز الاستجابة الإنسانية للوضع في غزة
دعا مشاركون في مؤتمر في القاهرة إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية للوضع في غزة وإلى الضغط على إسرائيل لفتح المعابر المؤدية إلى القطاع وتشغيلها بطاقتها الحقيقية.
وتستضيف العاصمة المصرية مؤتمرًا دوليًا، لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة على المستوى الوزاريّ، بمشاركة من الأمم المتحدة وممثلين عن منظمات دولية وحضور رئيس الوزراء الفلسطينيّ محمد مصطفى.
وقال وزير الخارجية المِصريّ بدر عبد العاطي في الافتتاح إنّ الدعوة لهذا المؤتمر جاءت مشتركة من مصر والأمم المتحدة، بهدف "تعزيز استجابة المجتمع الدوليّ للكارثة الإنسانية الراهنة في قطاع غزة، فضلًا عن دعم جهود التعافي المبكر".
وأضاف أنّ الهجوم المستمر على القطاع منذ أكثر من عام "خلّف حجمًا هائلًا وغير مسبوق من الدمار الذي يحتاج إلى عقود من الزمن لإصلاحه"، مما يتطلب إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة بشكل فوري ومستدام وتنفيذ خطط للتعافي المبكر من خلال تلبية الحاجات الإنسانية الأساسية من غذاء وماء ومأوى ورعاية صحية.
وشدّد على أنّ الداعون لهذا المؤتمر يشجع جميع الوفود المشاركة على الإعلان عن تقديم الدعم اللازم لأهل غزة، والإعلان عن تعهدات مالية ملائمة وقابلة للتنفيذ الفوري لإنقاذهم (السكان) من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها في القطاع، وبما يمهد الطريق أمام التعافي المبكر ثم إعادة الإعمار، حتى لا نخذلهم إنسانيا كما
خذلناهم سياسيا".
ودعا عبد العاطي المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بتحمل مسؤولياتها التي يحددها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني "باعتبارها سلطة احتلال" مع الضغط عليها لفتح المعابر وتشغيلها بطاقتها الحقيقية.
وأشار إلى أن مصر مستعدة لإدخال أعداد كبيرة من الشاحنات يوميا إلى قطاع غزة "بمجرد أن تسمح الظروف الميدانية اللازمة لضمان النفاذ الآمن للمساعدات، وتوفير المناخ الآمن لعمل وكالات الإغاثة".
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