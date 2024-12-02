الرئيسان الروسي والإيراني يؤكدان دعمهما "غير المشروط" لسوريا

تعهّد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بزشكيان الإثنين بتقديم "دعم غير مشروط" للرئيس بشار الأسد في ظلّ الهجوم المباغت الذي تشنّه فصائل معارضة في شمال سوريا، حسبما أفاد الكرملين.



وأعرب بوتين وبزشكيان في اتصال هاتفي عن "دعم غير مشروط لإجراءات السلطات الشرعية في سوريا لاستعادة الانتظام الدستوري والسيادة الإقليمية". وأفاد بيان الكرملين بأنّهما "أكدا أيضا أهمية تنسيق الجهود... بمشاركة تركيا" المتواجدة عسكريا في شمال سوريا وتقدم دعما لبعض الفصائل المعارضة للنظام.