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حماس: مقتل 33 رهينة خلال الحرب في غزة
أخبار دولية
2024-12-02 | 11:16
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حماس: مقتل 33 رهينة خلال الحرب في غزة
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الاثنين إن 33 رهينة قتلوا خلال الحرب المستمرة منذ نحو 14 شهرا مع إسرائيل في غزة، دون أن توضح الحركة جنسياتهم.
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