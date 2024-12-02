وزير الدفاع الاسرائيلي يتوعد: رد قاس على حزب الله

توعد وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس الاثنين حزب الله "برد قاس" على الهجوم الذي شنه نحو موقع عسكري إسرائيلي في منطقة حدودية.



وكتب كاتس على منصة إكس "لقد وعدنا بالعمل ضد أي انتهاك لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله، وهذا بالضبط ما سنفعله" مؤكدا "إطلاق حزب الله النار نحو موقع للجيش الإسرائيلي... سيقابل برد قاس".