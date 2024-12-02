ارتفاع محصلة القتلى في شمال سوريا إلى 514 بينهم 92 مدنيا منذ 27 تشرين الثاني

أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان أن محصلة قتلى المعارك والقصف في شمال سوريا منذ بدأت هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها هجوما مباغتا 27 تشرين الثاني بلغ 514 شخصا، بينهم 92 مدنيا.



وأوضح "بلغت محصلة القتلى والشهداء من العسكريين والمدنيين في عملية ردع العدوان... 514"، مشيرا إلى أنهم 268 مقاتلا من هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها، و154 من قوات النظام والمجموعات الموالية له، و92 مدنيا.