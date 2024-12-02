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رئيس ائتلاف سوري معارض: الهدنة في لبنان فتحت الطريق أمام السيطرة على حلب
أخبار دولية
2024-12-02 | 12:05
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رئيس ائتلاف سوري معارض: الهدنة في لبنان فتحت الطريق أمام السيطرة على حلب
أعلن هادي البحرة رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وهو جماعة معارضة معترف بها دوليا في الخارج، إن مقاتلي المعارضة بدأوا الاستعدادات للسيطرة على حلب قبل عام لكن الخطوة تأخرت بسبب الحرب في غزة قبل أن تبدأ الأسبوع الماضي عند التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.
وأضاف البحرة في مقابلة اليوم الاثنين أن مقاتلي المعارضة تمكنوا من السيطرة على حلب وأجزاء من محافظة إدلب المجاورة بسرعة، مشيرا إلى أن السبب وراء ذلك يعود في جزء منه إلى أن جماعة حزب الله اللبنانية والفصائل الأخرى المدعومة من إيران كان تركيزها مشتتا بسبب الصراع مع إسرائيل.
وذكر البحرة أن الجيش التركي، الذي يتحالف مع بعض قوى المعارضة ولديه قواعد عبر حدوده الجنوبية في سوريا، كان لديه علم بما تعتزم المعارضة تنفيذه، لكنه أوضح أن الجيش لن يلعب أي دور مباشر.
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