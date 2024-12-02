الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في سوريا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلقه" إزاء تصاعد العنف في شمال سوريا ودعا إلى وقف فوري للقتال، وفق ما قال الناطق باسمه ستيفان دوجاريك الاثنين.



وقال دوجاريك في بيان "على جميع الأطراف بذل ما في وسعها لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، خصوصا من خلال السماح بمرور آمن للمدنيين الذين يفرون من الأعمال العدائية".