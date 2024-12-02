الخارجية الأميركية: وقف إطلاق النار في لبنان ناجح وسننظر في تقارير عن انتهاكات

رأت الخارجية الأميركية أن وقف إطلاق النار في لبنان ناجح مضيفة أن الولايات المتحدة وفرنسا ستنظران في تقارير عن انتهاكات محتملة خلال الأيام المقبلة.



وذكر ماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في إفادة صحفية أن واشنطن وباريس ستجريان محادثات مع الجيشين الإسرائيلي واللبناني لفحص تقارير عن انتهاكات والتعامل معها عبر قنوات في آلية محددة في الاتفاق.



وفي الملف السوري، اعلنت الخارجية الأميركية إن سياسة واشنطن تجاه الرئيس السوري بشار الأسد لم تتغير ووصفته بأنه دكتاتور يده ملطخة بالدماء، لكنها رفضت تحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة تريد إزاحته عن السلطة.



وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في حديثه للصحفيين أن الولايات المتحدة تريد أن ترى خفض التصعيد وحماية المدنيين، كما ترغب في نهاية المطاف في رؤية عملية سياسية في سوريا يتمكن من خلالها الشعب السوري من اختيار قادته.