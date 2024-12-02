ترامب: سيكون هناك "مشكلة خطيرة" في الشرق الأوسط ما لم يفرج عن رهائن غزة قبل 20 كانون الثاني

أكد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنه إذا لم يتم إطلاق الرهائن في قطاع غزة قبل تنصيبه في 20 كانون الثاني المقبل، فسيكون هناك "مشكلة خطيرة" في الشرق الأوسط.



وذكر ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "سيتلقى المسؤولون ضربات أشد من أي ضربات تلقاها شخص في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية الطويل والحافل".