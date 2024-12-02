أميركا تعلن عن حزمة أسلحة لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار

مقتل 11 مدنيا في غارات روسية وسورية على شمال غرب سوريا

مقتل 11 مدنيا في غارات روسية وسورية على شمال غرب سوريا

اتصال بين امير قطر والرئيس الايراني... وهذ ما تم استعراضه