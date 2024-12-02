باريس ولندن وبرلين تدعو إلى إتاحة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة "بلا عوائق"

دعا وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا إسرائيل الاثنين إلى إتاحة دخول المساعدات الإنسانية "بلا عوائق" إلى غزة في مواجهة "الوضع الكارثي" في القطاع، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.



وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية على منصة إكس أن الوزراء الثلاثة "كتبوا (إلى نظيرهم الإسرائيلي) يطلبون منه فتح معابر وتوزيع مساعدات إنسانية في غزة بشكل فوري وآمن وبلا عوائق".



وأضافت "تدعو فرنسا وبريطانيا وألمانيا إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وضمان حماية السكان المدنيين".





