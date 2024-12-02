رئيسة جورجيا تناشد الغرب دعمها في مواجهة مع الحكومة

ناشدت سالومي زورابيشفيلي رئيسة جورجيا الدول الغربية اليوم الاثنين لدعم ما قالت إنه "تحرك وطني" مؤيد لانضمام بلادها إلى الاتحاد الأوروبي.



وتخوض زورابيشفيلي مواجهة مع الحكومة.



وجاء حديثها قبل فترة وجيزة من عودة الاشتباكات بين محتجين وقوات الشرطة لخامس ليلة على التوالي منذ أن قال حزب الحلم الجورجي الحاكم الأسبوع الماضي إنه سيعلق محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.



ورأى منتقدون أن الإعلان تأكيد للابتعاد عن السياسات الموالية للغرب والعودة إلى فلك روسيا بتأثير من موسكو نفسها، وهو ما ينفيه الحزب الحاكم.



وقالت زورابيشفيلي لرويترز إنها تريد من الدول الأوروبية توجيه رسالة "واضحة للغاية" مفادها أنها جميعا لن تعترف بنتيجة انتخابات تشرين الأول التي أظهرت نتائجها الرسمية حصد حزب الحلم الجورجي 54 بالمئة، بالإضافة إلى أنها ستدفع من أجل إعادة الانتخابات.



وتقول زورابيشفيلي وأحزاب المعارضة إن الانتخابات زائفة، وهي تهمة ينفيها حزب الحلم الجورجي والهيئة الانتخابية.