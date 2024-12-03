ترامب يختار رجل الأعمال وارن ستيفنز سفيرا لدى بريطانيا

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنه اختار رجل الأعمال وارن ستيفنز ليكون سفيرا للولايات المتحدة لدى بريطانيا.



وأعلن ترامب ذلك في منشور الاثنين على مواقع التواصل الاجتماعي.



وستيفنز رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ستيفنز إنك، وهي شركة خدمات مالية خاصة ومقرها في ليتل روك بولاية أركنسو، وفقا لموقع الشركة على الإنترنت.