ترامب يحضر إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام بباريس في أول رحلة خارجية منذ فوزه

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنه سيتوجه مطلع الأسبوع المقبل إلى العاصمة الفرنسية باريس لحضور حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام، التي تعرضت لحريق مدمر قبل أكثر من خمس سنوات، وذلك في أول رحلة خارجية له منذ فوزه بالانتخابات.وكاتدرائية نوتردام، التحفة المعمارية القوطية، واحدة من أكثر المعالم المحبوبة في العاصمة الفرنسية. وستعاود فتح أبوابها في وقت لاحق من الأسبوع المقبل أمام السياح والمُصلين من الكاثوليك.وأعادت أعمال الترميم الكاتدرائية التي يعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر، وبرجها وقبابها ونوافذها الزجاجية الملونة، إلى سابق رونقها وبهائها.وأشاد ترامب بحكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال أمس الاثنين.وكتب ترامب: "لقد قام الرئيس إيمانويل ماكرون بعمل رائع لضمان استعادة كاتدرائية نوتردام مجدها الكامل، بل وأكثر من ذلك. سيكون يوما خاصا جدا للجميع!".