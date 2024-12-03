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الأمم المتحدة: نحو 50 ألف نازح في سوريا خلال بضعة أيام
أخبار دولية
2024-12-03 | 01:08
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الأمم المتحدة: نحو 50 ألف نازح في سوريا خلال بضعة أيام
أعلنت الأمم المتّحدة الإثنين أنّ التصعيد الحاصل منذ بضعة أيام في النزاع في شمال غرب سوريا أدّى إلى فرار ما يقرب من 50 ألف شخص، في موجة نزوح تسلّط الضوء على التداعيات الإنسانية الخطرة للتطورات الميدانية في هذه المنطقة.
وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" في بيان إنّه "حتى 30 تشرين الثاني، نزح أكثر من 48,500 شخص"، مشيرا إلى أنّ "وضع النزوح لا يزال شديد التقلّب، والشركاء يتحققون يوميا من أرقام جديدة".
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