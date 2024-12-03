قتلى في كولومبيا في معارك بين فصيلين منشقين عن فارك

سقط 12 قتيلا على الأقلّ في جنوب غرب كولومبيا في معارك تدور منذ السبت بين فصيلين منشقّين عن حركة التمرد السابقة "فارك" (القوات المسلحة الثورية الكولومبية)، بحسب ما أفادت مصادر رسمية محلية الإثنين.



وقال يوفاني كورتيس، المسؤول في بلدية بويرتو غوزمان، في تصريح لإذاعة محلية "قُتل 12 شخصا في المعارك الدائرة منذ 30 تشرين الثاني" في مقاطعة بوتومايو.



بدوره، قال مصدر عسكري لوكالة فرانس برس إنّ الاشتباكات تدور بين مسلّحين يقودهم كالاركا الذي يجري حاليا مفاوضات سلام مع الحكومة، وعناصر من سيغوندا ماركيتاليا.

