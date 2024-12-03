هجوم روسي على منشآت للطاقة في منطقتين غرب أوكرانيا

أعلن مسؤولون محليون اليوم، أن روسيا شنت هجوما على منشآت للطاقة في منطقتي ريفني وتيرنوبيل بغرب أوكرانيا الليلة الماضية.



وذكر رئيس مقر الدفاع في تيرنوبيل سيرهي نادال أن طائرة مسيرة قصفت منشأة للطاقة، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربي عن جزء من المدينة.



وأعلن حاكم ريفني أوليكساندر كوفال أن خدمات الطوارئ تعمل في موقع الهجوم، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.