وزير المالية: فرنسا تمر بنقطة مفصلية وسط حالة غموض بشأن الموازنة

أعلن وزير المالية الفرنسي أنطوان أرمان اليوم، أن فرنسا تمر بنقطة مفصلية بسبب حالة الغموض بشأن الموازنة ومستقبل الحكومة.



وقال أرماند لقناة فرانس 2 التلفزيونية: "البلاد تمر بنقطة مفصلية"، مضيفا أن على السياسيين مسؤولية "عدم إغراق البلاد في حالة من عدم اليقين".