ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تايلاند إلى 25 قتيلا

ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات في جنوب تايلاند إلى 25 شخصا، وفق ما أفاد مسؤولون الثلاثاء، فيما يتوقع تواصل هطول الأمطار الغزيرة لأيام.



وأكدت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث على فيسبوك أن الفيضانات ضربت 12 محافظة في جنوب تايلاند منذ أواخر تشرين الثاني، لتؤثر على 410,451 شخصا.