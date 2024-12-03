الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
16
o
الجنوب
19
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
16
o
الجنوب
19
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تايلاند إلى 25 قتيلا
أخبار دولية
2024-12-03 | 02:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تايلاند إلى 25 قتيلا
ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات في جنوب تايلاند إلى 25 شخصا، وفق ما أفاد مسؤولون الثلاثاء، فيما يتوقع تواصل هطول الأمطار الغزيرة لأيام.
وأكدت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث على فيسبوك أن الفيضانات ضربت 12 محافظة في جنوب تايلاند منذ أواخر تشرين الثاني، لتؤثر على 410,451 شخصا.
أخبار دولية
فيضانات
تايلاند
التالي
أوكرانيا تؤكد أن العضوية الكاملة في الناتو هي "الضمانة الحقيقية الوحيدة للأمن"
وزير المالية: فرنسا تمر بنقطة مفصلية وسط حالة غموض بشأن الموازنة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-11-12
القناة ١٢ الإسرائيلية: تايلاند تصدر تحذيرًا من احتمال استهداف إسرائيليين على أراضيها
آخر الأخبار
2024-11-12
القناة ١٢ الإسرائيلية: تايلاند تصدر تحذيرًا من احتمال استهداف إسرائيليين على أراضيها
0
أخبار دولية
2024-11-04
إسبانيا تنشر 7500 جندي في منطقة الفيضانات شرق البلاد
أخبار دولية
2024-11-04
إسبانيا تنشر 7500 جندي في منطقة الفيضانات شرق البلاد
0
أخبار دولية
2024-11-01
مقتل أربعة تايلانديين في إسرائيل بصواريخ أطلقت من لبنان
أخبار دولية
2024-11-01
مقتل أربعة تايلانديين في إسرائيل بصواريخ أطلقت من لبنان
0
أخبار دولية
2024-10-30
ارتفاع حصيلة الفيضانات في إسبانيا إلى 72 قتيلا
أخبار دولية
2024-10-30
ارتفاع حصيلة الفيضانات في إسبانيا إلى 72 قتيلا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:04
الرئيس الإيراني ينتقد قانونا حول إلزامية الحجاب
أخبار دولية
07:04
الرئيس الإيراني ينتقد قانونا حول إلزامية الحجاب
0
أخبار دولية
06:40
الوكالة العربية السورية للأنباء: الجيش السوري يتصدى لهجوم من قوات سوريا الديمقراطية بدير الزور
أخبار دولية
06:40
الوكالة العربية السورية للأنباء: الجيش السوري يتصدى لهجوم من قوات سوريا الديمقراطية بدير الزور
0
أخبار دولية
06:10
قطر: نعمل مع تركيا وشركاء بالمنطقة لإنهاء الأعمال القتالية في سوريا
أخبار دولية
06:10
قطر: نعمل مع تركيا وشركاء بالمنطقة لإنهاء الأعمال القتالية في سوريا
0
أخبار لبنان
05:40
وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا انهار وقف إطلاق النار فلن يكون هناك أي استثناء للدولة اللبنانية
أخبار لبنان
05:40
وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا انهار وقف إطلاق النار فلن يكون هناك أي استثناء للدولة اللبنانية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
القضاء امام إمتحان جديد للعودة الى كنف الدولة والإحتكام لمؤسساتها
تقارير نشرة الاخبار
13:45
القضاء امام إمتحان جديد للعودة الى كنف الدولة والإحتكام لمؤسساتها
0
أخبار لبنان
05:18
الحلبي استقبل المدير الإقليمي لبرنامج الغذاء: خضنا التحدي الصعب بالتمسك بالتعليم وفتح المدارس على الرغم من الحرب
أخبار لبنان
05:18
الحلبي استقبل المدير الإقليمي لبرنامج الغذاء: خضنا التحدي الصعب بالتمسك بالتعليم وفتح المدارس على الرغم من الحرب
0
آخر الأخبار
04:36
مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق لسانا: انفجار سيارة جراء عدوان إسرائيلي استهدفها على طريق مطار دمشق الدولي
آخر الأخبار
04:36
مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق لسانا: انفجار سيارة جراء عدوان إسرائيلي استهدفها على طريق مطار دمشق الدولي
0
أمن وقضاء
03:22
مركز طوارئ الصحة: 6 شهداء وجريحان في الغارة الاسرائيلية على حاريص
أمن وقضاء
03:22
مركز طوارئ الصحة: 6 شهداء وجريحان في الغارة الاسرائيلية على حاريص
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:41
معطيات حول ردّ الفعل الاسرائيلي على ضربة حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
16:41
معطيات حول ردّ الفعل الاسرائيلي على ضربة حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
16:38
الغارات الاسرائيلية اليوم استهدفت البقاع... وهذا هو المشهد من بعلبك
تقارير نشرة الاخبار
16:38
الغارات الاسرائيلية اليوم استهدفت البقاع... وهذا هو المشهد من بعلبك
0
تقارير نشرة الاخبار
16:34
بعد الخروقات الاسرائيلية في الجنوب... كيف يبدو الوضع في صور الآن؟
تقارير نشرة الاخبار
16:34
بعد الخروقات الاسرائيلية في الجنوب... كيف يبدو الوضع في صور الآن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
خسائر بأكثر من مئة مليون دولار في شبكات الكهرباء جراء العدوان الاسرائيليّ
تقارير نشرة الاخبار
13:49
خسائر بأكثر من مئة مليون دولار في شبكات الكهرباء جراء العدوان الاسرائيليّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
معارك سوريا ... خرائط تتغير ورسائل بالنار
تقارير نشرة الاخبار
13:46
معارك سوريا ... خرائط تتغير ورسائل بالنار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
القضاء امام إمتحان جديد للعودة الى كنف الدولة والإحتكام لمؤسساتها
تقارير نشرة الاخبار
13:45
القضاء امام إمتحان جديد للعودة الى كنف الدولة والإحتكام لمؤسساتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الحرب السورية ملعب لدول متعددة
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الحرب السورية ملعب لدول متعددة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
رئيس مجموعة العمل الأميركية حول لبنان للـLBCI: الاتفاق الموقع هو أفضل ما يمكن للبنان التوصل إليه
تقارير نشرة الاخبار
13:42
رئيس مجموعة العمل الأميركية حول لبنان للـLBCI: الاتفاق الموقع هو أفضل ما يمكن للبنان التوصل إليه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
اسرائيل...تصعيد على الحدود ومتابعة تطورات سوريا وعمل على اتفاق الرهائن في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:38
اسرائيل...تصعيد على الحدود ومتابعة تطورات سوريا وعمل على اتفاق الرهائن في غزة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
01:21
بيان اسرائيلي الى سكان لبنان...
خبر عاجل
01:21
بيان اسرائيلي الى سكان لبنان...
2
آخر الأخبار
13:32
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل أبلغت واشنطن نيتها تنفيذ سلسلة هجمات في لبنان ردًّا على إطلاق "حزب الله" صواريخ
آخر الأخبار
13:32
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل أبلغت واشنطن نيتها تنفيذ سلسلة هجمات في لبنان ردًّا على إطلاق "حزب الله" صواريخ
3
أخبار لبنان
15:34
أدرعي ينشر تفاصيلا حول الأهداف التي هاجمها الجيش الاسرائيلي بلبنان
أخبار لبنان
15:34
أدرعي ينشر تفاصيلا حول الأهداف التي هاجمها الجيش الاسرائيلي بلبنان
4
أخبار لبنان
10:28
حزب الله: نفّذنا ردًا دفاعيًا أولياً تحذيرياً واستهدفنا موقع رويسات العلم
أخبار لبنان
10:28
حزب الله: نفّذنا ردًا دفاعيًا أولياً تحذيرياً واستهدفنا موقع رويسات العلم
5
خبر عاجل
11:57
نتنياهو: إطلاق حزب الله النار يشكل انتهاكا خطيرا لوقف إطلاق النار في لبنان وإسرائيل سترد بقوة
خبر عاجل
11:57
نتنياهو: إطلاق حزب الله النار يشكل انتهاكا خطيرا لوقف إطلاق النار في لبنان وإسرائيل سترد بقوة
6
خبر عاجل
13:55
الجيش الإسرائيلي: نهاجم أهدافا في لبنان الآن
خبر عاجل
13:55
الجيش الإسرائيلي: نهاجم أهدافا في لبنان الآن
7
خبر عاجل
11:00
غانتس: ساعة اختبار – إذا لم نرد بقوة على دولة لبنان فسنعود إلى زمن المعادلات
خبر عاجل
11:00
غانتس: ساعة اختبار – إذا لم نرد بقوة على دولة لبنان فسنعود إلى زمن المعادلات
8
أخبار لبنان
10:19
أدرعي: حزب الله أطلق قذيفتيْن صاروخيتيْن نحو منطقة جبل روس سقطتا في منطقة مفتوحة
أخبار لبنان
10:19
أدرعي: حزب الله أطلق قذيفتيْن صاروخيتيْن نحو منطقة جبل روس سقطتا في منطقة مفتوحة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More