أوكرانيا تؤكد أن العضوية الكاملة في الناتو هي "الضمانة الحقيقية الوحيدة للأمن"

طالبت أوكرانيا بعضوية "كاملة" في حلف شمال الأطلسي، مشيرة إلى أن ذلك سيكون الضمانة الحقيقية الوحيدة للأمن في مواجهة الغزو الروسي، وذلك قبيل اجتماع مقرر لوزراء خارجية الناتو.



وقالت وزارة الخارجية في كييف في بيان: "نحن مقتنعون بأن الضمانة الحقيقية الوحيدة للأمن بالنسبة لأوكرانيا والرادع لأي عدوان روسي آخر ضد أوكرانيا وبلدان أخرى، هي عضوية أوكرانيا الكاملة في الناتو".