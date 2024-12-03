الكرملين حول زيارة الرئيس الإيراني إلى روسيا: الموعد لم يتحدد بعد

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الترتيبات جارية لزيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى روسيا لكن لا توجد مؤشرات حتى الآن حول الموعد المحتمل لها.



واذ أشار بيسكوف الى أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الزيارة ستتم هذا العام، ذكر أنه من الممكن الاتفاق على موعدها في وقت سريع للغاية.