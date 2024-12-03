أوكرانيا تعلن صد محاولة تقدّم روسية في الشرق

أعلنت أوكرانيا أن قواتها صدّت محاولة أوكرانية لعبور نهر أوسكيل الذي لطالما اعتُبر خط مواجهة بحكم الأمر الواقع في شرق أوكرانيا.



وقال الجيش الأوكراني في بيان: "نتيجة عملية ناجحة، تم تدمير العدو. الضفة اليمنى لنهر أوسكيل خاضعة لسيطرة قوات الدفاع".



وتحدّث مدونون عسكريون أوكرانيون في الأيام الأخيرة عن تحرّك روسي للتقدم عبر النهر قرب قرية نوفوملينسك في منطقة خاركيف (شمال شرق).