الكرملين يعتبر أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو سيشكّل "تهديدا غير مقبول"

اعتبر الكرملين أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي سيشكّل تهديدا "غير مقبول" بالنسبة لروسيا، في وقت يجتمع وزراء خارجية بلدان الناتو في بروكسل وسط ضغوط أوكرانية من أجل الانضمام إلى التكتل.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين، إن "قرارا محتملا من هذا القبيل غير مقبول بالنسبة لنا نظرا إلى أن الأمر سيشكّل تهديدا لنا".