فصيل عراقي مسلّح يدعو الحكومة إلى إرسال قوات إلى سوريا

دعت كتائب حزب الله، أحد الفصائل العراقية البارزة الموالية لطهران، سلطات بغداد إلى إرسال قوات عسكرية إلى سوريا لدعم الجيش السوري في مواجهة هجوم الفصائل المعارضة.وقال المتحدث باسم الفصيل المنضوي مع فصائل مسلحة أخرى: "لم نقرر بعد إرسال مجاهدينا للمساهمة في ردع هذه الجماعات المجرمة".وأضاف: "رأينا أن تبادر الحكومة العراقية إلى إرسال قوات عسكرية رسمية بالتفاهم مع الحكومة السورية، لما تمثله هذه الجماعات من تهديد على الأمن القومي العراقي والمنطقة".