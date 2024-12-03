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القوات اليمنية: نفذنا بالاشتراك مع المقاومة العراقية 3 عمليات ضد العدو الإسرائيلي

أخبار دولية
2024-12-03 | 08:16
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القوات اليمنية: نفذنا بالاشتراك مع المقاومة العراقية 3 عمليات ضد العدو الإسرائيلي
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القوات اليمنية: نفذنا بالاشتراك مع المقاومة العراقية 3 عمليات ضد العدو الإسرائيلي

صدر عنِ القوات المسلحة اليمنية البيان التالي:

"نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بالاشتراكِ مع المقاومةِ الإسلاميةِ في العراقِ خلال الثمانِ والأربعينَ ساعةً الماضيةِ، ثلاثَ عملياتٍ عسكريةٍ ضدَّ العدوِّ الإسرائيليِّ وعلى النحوِ التالي: عمليتانِ استهدفتا هدفينِ إسرائيليينِ شماليَّ فلسطينَ المحتلةِ وذلكَ بعددٍ من الطائراتِ المسيرة. عمليةٌ استهدفت هدفاً حيوياً في منطقةِ أمِّ الرشراشِ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلةِ بعددٍ من الطائراتِ المسيرة. وقد حققتِ العملياتُ الثلاثُ أهدافَها بنجاح بفضلِ الله. إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ ومعها مجاهدو المقاومةِ العراقيةِ مستمرةٌ في الردِّ على جرائمِ العدوِّ الإسرائيليِّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة. وإنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزة."

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