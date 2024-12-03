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الصين تحظر تصدير معادن أساسية إلى أميركا وسط حرب تجارية محتملة

أخبار دولية
2024-12-03 | 09:27
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الصين تحظر تصدير معادن أساسية إلى أميركا وسط حرب تجارية محتملة
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الصين تحظر تصدير معادن أساسية إلى أميركا وسط حرب تجارية محتملة

أعلنت الصين اليوم الثلاثاء أنها حظرت صادرات مواد متعلقة بمعادن الجاليوم والجرمانيوم والأنتيمون التي لها استخدامات عسكرية محتملة إلى الولايات المتحدة، وذلك غداة حملة إجراءات أميركية صارمة على قطاع أشباه الموصلات في الصين.

وعزت وزارة التجارة الصينية قرارها بشأن المواد ذات الاستخدام المزدوج في التطبيقات العسكرية والمدنية إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

ويتطلب القرار الذي دخل حيز التنفيذ فور إعلانه مراجعة صارمة أيضًا بشأن عناصر الغرافيت التي يتم شحنها إلى الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة: "من حيث المبدأ، لن يسمح بتصدير الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون والمواد شديدة الصلابة إلى الولايات المتحدة".

ويشدد القرار القيود المفروضة على صادرات ما يعرف بالمعادن الحرجة التي بدأت بكين في طرحها العام الماضي، لكنها تنطبق فقط على السوق الأميركية، في أحدث تصعيد للتوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم قبل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه.

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