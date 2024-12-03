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نتنياهو: نحن في وقف إطلاق نار وليس نهاية الحرب مع “حزب الله”

أخبار دولية
2024-12-03 | 10:30
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نتنياهو: نحن في وقف إطلاق نار وليس نهاية الحرب مع “حزب الله”
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نتنياهو: نحن في وقف إطلاق نار وليس نهاية الحرب مع “حزب الله”

أكّد رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو أنّ إسرائيل ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار مع “حزب الله”.

 

لكنّه، حذّر من أنّ هذا لا يعني أنّ الحرب انتهت.

 

وذكر في بداية اجتماع لمجلس الوزراء في مدينة نهاريا على الحدود الشمالية، أنّ “حزب الله” انتهك الاتفاق بشكل صارخ الاثنين وأنّ إسرائيل ردّت على ذلك بمهاجمة أكثر من 20 هدفًا، في أنحاء لبنان.

 

وقال: "نحن حاليا في وقف إطلاق نار، أوضح، وقف إطلاق نار، وليس نهاية الحرب.”

 

وأضاف: “لدينا هدف واضح وهو إعادة السكان، وإعادة تأهيل الشمال وننفّذ هذا الوقف لإطلاق النار بقبضة من حديد، ونعمل ضد أيّ انتهاك، سواء كان بسيطًا أو خطيرًا.”

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