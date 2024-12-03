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أمير قطر في بريطانيا لتعزيز الاستثمارات

أخبار دولية
2024-12-03 | 12:07
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أمير قطر في بريطانيا لتعزيز الاستثمارات
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أمير قطر في بريطانيا لتعزيز الاستثمارات

رحّب الملك تشارلز ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في زيارته الرسمية إلى بريطانيا.

 

وهي زيارة يأمل رئيس الوزراء أن تسهم في تعزيز استثمار قطر  في بلاده.

 

ووصل الأمير وزوجته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني بالسيارة إلى عرض حرس الخيالة في لندن مع الأمير وليام وزوجته كيت، التي تستأنف مهامها الرسمية بعد خضوعها لعلاج كيميائي وقائي من السرطان.هذا ويلقي الأمير كلمة أمام البرلمان بغرفتيه.

 

وقطر هي مستثمر كبير في بريطانيا من خلال جهاز قطر للاستثمار الذي يملك منطقة الأعمال والترفيه في شرق لندن، وناطحة سحاب في وسط لندن، وحصص في مؤسسات مرموقة مثل مطار هيثرو.

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