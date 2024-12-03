الرئيس الكوري الجنوبي: سيتم رفع الأحكام العرفية

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول رفع الأحكام العرفية وسحب القوات العسكرية من الشوارع، وذلك بعد ساعات من إعلانه المفاجىء بفرضها.



وقال يون في خطاب متلفز: "قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارىء، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية".

