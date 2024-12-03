واشنطن تبدي "قلقًا عميقًا" بعد فرض كوريا الجنوبية الأحكام العرفية

أعربت الولايات المتحدة الثلاثاء عن "قلق عميق" بشأن الأوضاع في كوريا الجنوبية بعد إعلان الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية، بينما أكد الرئيس جو بايدن الذي يزور أنغولا أنه تلقى إحاطة بشأن التطورات في البلد الحليف لواشطن.



وأكد البيت الأبيض أنه لم يكن على علم مسبقًا بالخطوة المفاجئة التي اتخذها الرئيس الكوري الجنوبي في وقت متقدم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، مشددًا على أنه يتابع الوضع عن كثب.



وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي: "نحن قلقون للغاية من التطورات التي نشاهدها في جمهورية كوريا".



من جهته، قال بايدن للصحافيين الذين يرافقونه في زيارته التي بدأت الإثنين الى أنغولا: "تلقيت للتو إحاطة بهذا الشأن"، في إشارة لكوريا الجنوبية.