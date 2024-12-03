ماكرون: فرنسا والسعودية ترغبان في تحقيق "تقدم" بشأن بيع الرياض مقاتلات رافال

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء على هامش زيارة الدولة التي يجريها الى السعودية أن باريس والرياض ترغبان في تحقيق "تقدم" بشأن بيع المملكة مقاتلات من طراز رافال.



وقال ماكرون للصحافيين: "في ما يتعلق بالأمن والدفاع، لقد تحسنت الأمور بشكل بالغ الوضوح... مع الرغبة بالتقدم في مسألة الرافال، وهو ما يشكل تغييرًا مهمًا في العلاقة الثنائية".



وكان مصدر مقرب من الملف أشار إلى أنه من غير المتوقع صدور إعلان بهذا الصدد خلال زيارة ماكرون للسعودية، إنما إبداء النية على الأقل لقرار بهذا الاتجاه.



