روسيا: التقدم الذي أحرزته قوات المعارضة السورية لم يكن ممكنا من دون دعم وتحريض من الخارج

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم، أن موسكو تدعم بقوة إجراءات القيادة السورية لمواجهة هجمات يشنها من وصفتهم بأنهم "جماعات إرهابية".



واعتبرت زاخاروفا أن التقدم الذي أحرزته قوات المعارضة السورية في الأيام القليلة الماضية لم يكن ممكنا من دون دعم وتحريض من الخارج.



وأشارت الى أن قوات المعارضة السورية حصلت على طائرات مسيرة وتدريب من الخارج.