وزير خارجية بريطانيا: يد روسيا ضالعة في العديد من الصراعات حول العالم

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن الدور الروسي يتضح جليا في العديد من الصراعات الدائرة حول العالم. وحث خلال اجتماع لحلف شمال الأطلسي الدول الأعضاء على "الجدية" بشأن الإنفاق الدفاعي.



وقال: "نعيش أوقاتا عصيبة".



وأضاف لامي: "نشهد الآن صراعات في جميع أنحاء العالم، الحرب هنا في قارتنا في أوروبا، والعدوان الهائل الذي نراه في أنحاء الشرق الأوسط كافة في ظل تدخل إيران الواضح في الشرق الأوسط، والصراع المتصاعد في السودان والآن في سوريا، هناك دولة واحدة لها يد في جانب كبير من هذه الصراعات، وهي روسيا".

