الخارجية الروسية: نتابع ‬الوضع في كوريا الجنوبية بقلق

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم، أن روسيا تتابع بقلق الأحداث في كوريا الجنوبية، لكن لا توجد تهديدات للمواطنين الروس هناك.