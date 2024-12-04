وزير الخارجية المصري يؤكد دعم بلاده للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي دعم بلاده للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها في ظل تجدد القتال بشمال سوريا مع التأكيد على الأهمية البالغة للحفاظ على أرواح المدنيين.



وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم، بأن عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره السوري بسام صباغ تناولا خلاله "آخر المستجدات والتطورات الميدانية في شمال سوريا، والتداعيات الوخيمة لهذه التطورات على أمن واستقرار سوريا والمنطقة بأسرها".



وذكر البيان أنه تم خلال الاتصال "بحث سبل الدعم العربي للدولة السورية في ظل التطورات الأخيرة، خصوصا في إطار جامعة الدول العربية".



وتعقد جامعة الدول العربية اجتماعا على المستوى الوزاري بشأن سوريا يوم الأحد المقبل بناء على طلب من دمشق.