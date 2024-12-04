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الخارجية الروسية: "تواصل وثيق" مع إيران وتركيا لتحقيق الاستقرار في سوريا

أخبار دولية
2024-12-04 | 06:00
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الخارجية الروسية: &quot;تواصل وثيق&quot; مع إيران وتركيا لتحقيق الاستقرار في سوريا
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الخارجية الروسية: "تواصل وثيق" مع إيران وتركيا لتحقيق الاستقرار في سوريا

أكدت موسكو، حليفة نظام الرئيس بشار الأسد، الأربعاء أن وزراء خارجية روسيا وايران وتركيا هم على "تواصل وثيق" لتحقيق الاستقرار في سوريا أمام هجوم الفصائل المعارضة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الأربعاء خلال إيجازها الأسبوعي، إن "وزراء خارجية الدول الثلاث الضامنة" لمسار أستانا الرامي لإيجاد حل سياسي للنزاع في سوريا، "روسيا وإيران وتركيا على تواصل وثيق".

وأضافت "نأمل أن تقوم جميع الدول التي لها تأثير على الوضع الميداني في سوريا باستخدامه من أجل استعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد في أسرع وقت ممكن".

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