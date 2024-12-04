هزة أرضية بقوة 4.8 درجات تضرب شمال مصر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر اليوم، أنه سجل هزة أرضية بقوة 4.8 درجات على بعد 502 كيلومتر شمالي دمياط في شمال شرق البلاد.وأفاد المعهد في بيان، بأن الهزة وقعت الساعة الحادية عشرة وثماني دقائق صباحا على عمق 48.8 كيلومتر بحسب ما سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة له.وذكر أنه لم يتلق حتى الآن ما يفيد بوقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.