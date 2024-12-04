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الملك تشارلز يستقبل أمير قطر في مستهل زيارة رسمية
أخبار دولية
2024-12-04 | 06:49
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الملك تشارلز يستقبل أمير قطر في مستهل زيارة رسمية
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الملك تشارلز يستقبل أمير قطر في مستهل زيارة رسمية
تستمر زيارة الدولة التي يجريها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى بريطانيا والتي ترتكز على تكثيف التعاون بين الدوحة ولندن في مجال الأمن والاقتصاد، حيث يُتوقع أن تستثمر قطر بأكثر من مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة.
الملك تشارلز ورئيس مجلس الوزراء البريطاني كير ستارمر، استقبلا الشيخ تميم وزوجته الشيخة جواهر بنت حمد، وجرت مباحثات أكد فيها الشيخ تميم أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطرق فيها الشيخ تميم إلى الحرب في غزة مؤكدا أهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
أخبار دولية
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