زاخاروفا: التصعيد الأخير في سوريا لا يخلو من "الأثر الأوكراني"

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إدانة موسكو الشديدة لهجوم الإرهابيين في شمال سوريا، مشيرة إلى وجود "أثر أوكراني" في هذه الأحداث.وقالت ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "ندين بشدة هذا الهجوم الذي كان في طليعته الإرهابيون الذين صنفهم على هذا النحو مجلس الأمن الدولي".وأضافت: "لا شك في أنهم لم يكونوا ليقدموا على مثل هذا العمل الوقح دون التحريض والدعم الكامل من القوى الخارجية التي تسعى إلى إثارة جولة جديدة من المواجهة المسلحة في سوريا وتغذية دوامة العنف".