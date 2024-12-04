لدواع صحية.. الإفراج موقتا عن الإيرانية الحائزة على نوبل للسلام نرجس محمدي

أكد تقي رحماني زوج الإيرانية الحائزة على نوبل للسلام نرجس محمدي لرويترز أن السلطات في طهران أفرجت عن زوجته من سجن إيفين بعد تعليق لقضاء عقوبة السجن التي تقضيها، وذلك لتخضع للعلاج الطبي.



وتقضي نرجس عدة أحكام في سجن إيفين سيئ السمعة بالعاصمة طهران، بسبب تهم تشمل نشر دعاية كاذبة ضد الجمهورية الإسلامية.



وقال محاميها مصطفى نيلي عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي اليوم: "بناء على رأي الطبيب الشرعي، علق مكتب المدعي العام في طهران عقوبة السجن التي تقضيها نرجس لمدة ثلاثة أسابيع وأُطلقت من السجن".



وأضاف: "يرجع ذلك إلى حالتها الصحية بعد استئصال ورم وإجراء جراحة ترقيع عظام منذ 21 يوما، ولحسن الحظ كان الورم حميدا ولكن لا بد من أن تخضع لفحوص كل ثلاثة أشهر".



وحازت نرجس جائزة نوبل للسلام لعام 2023 بعد أن عملت على مدار ثلاثة عقود من أجل الدفاع عن حقوق المرأة وإلغاء عقوبة الإعدام في إيران.



