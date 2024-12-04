بلينكن لرويترز: أريد ضمان "أفضل وضع ممكن" لخليفتي

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء أنه يركز على ضمان أن يتمكن ماركو روبيو الذي اختاره الرئيس المنتخب دونالد ترامب لمنصب وزير الخارجية من أداء مهامه فور توليه منصبه.



وفي حديث لرويترز في بروكسل على هامش اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي، قال بلينكن إن إدارة الرئيس جو بايدن وفريق ترامب يتبادلان المعلومات بشأن عدد من قضايا السياسة الخارجية الرئيسية.



وأضاف بلينكن لرويترز: "أريد أن أضمن أن خليفتي، السناتور روبيو، قادر على بدء العمل بفاعلية على الفور. هدفي وتركيزي، كما قلت، هو أن أضمن أن يتيح لهم تسليم المهام أقوى وضع ممكن".