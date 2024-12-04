الرئيس السوري يصدر مرسوما بإضافة خمسين في المئة إلى رواتب العسكريين

أوعز الرئيس السوري بشار الأسد في مرسوم رئاسي، بإضافة نسبة خمسين في المئة الى رواتب العسكريين، في خطوة تأتي في خضم تصدي قواته لهجمات غير مسبوقة تشنها فصائل معارضة في شمال محافظة حماة.



ونشرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" نص المرسوم الذي يفيد بـ"إضافة نسبة خمسين في المئة إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم للعسكريين". ولا تشمل الزيادة من هم في الخدمة الإلزامية أو المتقاعدين.