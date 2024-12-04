نزوح أكثر من 115 ألف شخص جراء المعارك الأخيرة في شمال سوريا

نزح أكثر من 115 ألف شخص جراء المعارك الأخيرة في محافظتي إدلب وحلب السوريتين، وفق ما أفاد مسؤول في الأمم المتحدة، بعد الهجوم الذي أطلقته هيئة تحرير الشام وفصائل معارضة للنظام السوري.



وقال نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية ديفيد كاردن لفرانس برس بعد زيارة قام بها إلى إدلب "مر أسبوع على التصعيد في النزاع في سوريا. هناك أكثر من 115 ألف شخص نزحوا أخيرا في أنحاء إدلب وشمال حلب".