زعيم هيئة تحرير الشام يزور قلعة حلب في شمال سوريا

زار زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمّد الجولاني قلعة مدينة حلب في شمال سوريا، وفق ما أظهرت لقطات على تطبيق "تلغرام" نشرها حساب للفصائل المعارضة التي تشن هجوما منذ أسبوع ضد القوات الحكومية في شمال سوريا.



وبثّ الحساب مجموعة لقطات يظهر فيها الجولاني، المقلّ في إطلالاته العامة، وهو يقف على درج أمام قلعة المدينة التاريخية، وأخرى يحيي فيها عددا من مناصريه اجتمعوا حوله.



وأكد مصدر من الهيئة لوكالة فرانس برس أن الزيارة جرت، بعد أيام من خروج المدينة بالكامل عن سيطرة القوات الحكومية للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع عام 2011.