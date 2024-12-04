معلومات مخابرات أميركية لرويترز: حزب الله يسعى لإعادة بناء قدراته على المدى البعيد

أفادت أربعة مصادر مطلعة على معلومات مخابرات أميركية محدثة رويترز بأن قدرات حزب الله العسكرية تراجعت بشدة بسبب الضربات الإسرائيلية لكنه سيحاول على الأرجح إعادة بناء مخزوناته وقواته لتشكل تهديدًا على المدى البعيد للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.



وقال مسؤول أميركي كبير ومسؤول إسرائيلي ونائبان أميركيان اطلعا على معلومات مخابرات بعد أن طلبوا جميعًا عدم ذكرهم بالاسم في التقرير إن أجهزة المخابرات الأميركية قدرت في الأسابيع القليلة الماضية أن حزب الله بدأ، حتى في وقت كانت فيه الجملة العسكرية الإسرائيلية مستمرة، في تجنيد مقاتلين جدد ويحاول العثور على سبل لإعادة التسلح عبر الإنتاج المحلي وتهريب مواد عبر سوريا.