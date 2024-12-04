الدفاع المدني في غزة: مقتل 20 شخصا بضربة إسرائيلية على مخيم للنازحين

أعلن الدفاع المدني في غزة، مقتل 20 شخصا بينهم خمسة أطفال في ضربة إسرائيلية على مخيم للنازحين قرب خان يونس في جنوب القطاع.



وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إنه تم "انتشال 20 شهيدا، بينهم خمسة اطفال"، مشيرا إلى "عشرات الإصابات اثر قصف الاحتلال لخيام النازحين في منطقة المواصي" قرب مدينة خان يونس.



وأفاد الجيش الإسرائيلي بدوره بأنه استهدف في المنطقة "إرهابيين من حماس" يتولون مناصب قيادية.