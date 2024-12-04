نتنياهو يعلن استعادة جثة رهينة إسرائيلي من قطاع غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل استعادت خلال عملية خاصة جثة رهينة إسرائيلي خطف في 7 تشرين الأول 2023 خلال هجوم حماس وقتل في غزة خلال الأسر.



وقال رئيس الوزراء في بيان: "في عملية خاصة استعدنا جثة الرهينة إيتاي سفيرسكي الذي خطف في 7 تشرين الأولمن كيبوتس بيئري وقتل في الأسر على يد إرهابيي حماس في كانون الثاني 2024".